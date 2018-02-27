Торонто
-
3:30
27.02.18
Эйр Канада Центр
Детройт
НБА • Регулярный
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Торонто - Детройт
НБА - 27 февраля 2018

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Торонто – Детройт на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:30 27 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Торонто – Детройт? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Торонто и Детройт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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