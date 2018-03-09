Шарлотт
-
3:00
09.03.18
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Бруклин Нетс
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Шарлотт - Бруклин Нетс
НБА - 9 марта 2018

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Шарлотт – Бруклин Нетс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:00 9 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Шарлотт – Бруклин Нетс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Шарлотт и Бруклин Нетс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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