Портленд
-
5:30
13.03.18
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Майами
НБА • Регулярный
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Портленд - Майами
НБА - 13 марта 2018

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Портленд – Майами на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 05:30 13 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Портленд – Майами? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Портленд и Майами, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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