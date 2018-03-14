Онлайн

Нью-Йорк - Даллас

НБА - 14 марта 2018

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Нью-Йорк – Даллас на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:30 14 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Нью-Йорк – Даллас? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются Нью-Йорк и Даллас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

