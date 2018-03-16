Онлайн

Портленд - Кливленд

НБА - 16 марта 2018

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Портленд – Кливленд на Eurosport.ru! 16 марта 2018 года в 05:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Портленд и Кливленд и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Портленд и Кливленд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

