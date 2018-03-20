Сан-Антонио
-
4:30
20.03.18
AT&T Центр
Голден Стэйт
НБА • Регулярный
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Сан-Антонио - Голден Стэйт
НБА - 20 марта 2018

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Сан-Антонио – Голден Стэйт на Eurosport.ru! 20 марта 2018 года в 04:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сан-Антонио и Голден Стэйт и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Сан-Антонио и Голден Стэйт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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