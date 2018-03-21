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Финикс - Детройт

НБА - 21 марта 2018

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Финикс – Детройт на Eurosport.ru! 21 марта 2018 года в 05:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Финикс и Детройт и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Финикс и Детройт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

