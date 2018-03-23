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Даллас - Юта Джаз

НБА - 23 марта 2018

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Даллас – Юта Джаз на Eurosport.ru! 23 марта 2018 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Даллас и Юта Джаз и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Даллас и Юта Джаз, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

