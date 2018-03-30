Майами
-
2:30
30.03.18
АмериканЭйрлайнс Арена
Чикаго
НБА • Регулярный
КалендарьТаблица
Перед матчем

Онлайн
Майами - Чикаго
НБА - 30 марта 2018

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Майами – Чикаго на Eurosport.ru! 30 марта 2018 года в 02:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Майами и Чикаго и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Майами и Чикаго, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0