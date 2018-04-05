Атланта
-
2:30
05.04.18
Филипс Арена
Майами
НБА • Регулярный
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Онлайн
Атланта - Майами
НБА - 5 апреля 2018

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Атланта – Майами на Eurosport.ru! 5 апреля 2018 года в 02:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атланта и Майами и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Атланта и Майами, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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