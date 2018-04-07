Филадельфия
-
2:00
07.04.18
Уэллс Фарго Центр
Кливленд
НБА • Регулярный
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Онлайн
Филадельфия - Кливленд
НБА - 7 апреля 2018

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Филадельфия – Кливленд на Eurosport.ru! 7 апреля 2018 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Филадельфия и Кливленд и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Филадельфия и Кливленд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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