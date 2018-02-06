Eurosport

Бразилец из «Хьюстона» зверски унизил Леброна Джеймса, ущипнув его за руку во время данка

Бразилец из «Хьюстона» зверски унизил Леброна, ущипнув его за руку во время данка
Eurosport

6 ч. назад

Отличный способ зрелищно положить двухочковый.

В матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд» сокрушительно проиграл на своем паркете «Хьюстону» (88:120).

В одном из эпизодов центровой «Рокетс» Нене мощно положил сверху через Леброна Джеймса.

Одним лишь попаданием бразилец не ограничился: в полете он ущипнул лидера «Кавальерс» за руку, чем расстроил его еще сильнее.

  • «Кливленд» уступил «Хьюстону» в каждой из четырех четвертей – 20:32, 19:33, 30:32, 19:23.
  • «Хьюстон» занимает второе место на Западе, «Кливленд» – третье на Востоке.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

НБА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Зря тебе не очень интересен матч «Каролина» – «Сан-Хосе». Там была крутая драчка

03:43
Популярные видео
«Вашингтон» трижды вел в счете, но все равно проиграл «Вегасу». Бывает
1 656 просмотровВчера в 17:37
«Он полторы минуты не двигался, а стадион вопил в истерике». Лучшие шоу в перерыве Супербоула
20 773 просмотровВчера в 06:57
А еще вам может понравиться