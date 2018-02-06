Eurosport
Бразилец из «Хьюстона» зверски унизил Леброна Джеймса, ущипнув его за руку во время данка
Отличный способ зрелищно положить двухочковый.
В матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд» сокрушительно проиграл на своем паркете «Хьюстону» (88:120).
В одном из эпизодов центровой «Рокетс» Нене мощно положил сверху через Леброна Джеймса.
Одним лишь попаданием бразилец не ограничился: в полете он ущипнул лидера «Кавальерс» за руку, чем расстроил его еще сильнее.
- «Кливленд» уступил «Хьюстону» в каждой из четырех четвертей – 20:32, 19:33, 30:32, 19:23.
- «Хьюстон» занимает второе место на Западе, «Кливленд» – третье на Востоке.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте