Бразилец из «Хьюстона» зверски унизил Леброна Джеймса, ущипнув его за руку во время данка

В матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд» сокрушительно проиграл на своем паркете «Хьюстону» (88:120).

В одном из эпизодов центровой «Рокетс» Нене мощно положил сверху через Леброна Джеймса.

Одним лишь попаданием бразилец не ограничился: в полете он ущипнул лидера «Кавальерс» за руку, чем расстроил его еще сильнее.

«Кливленд» уступил «Хьюстону» в каждой из четырех четвертей – 20:32, 19:33, 30:32, 19:23.

«Хьюстон» занимает второе место на Западе, «Кливленд» – третье на Востоке.

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