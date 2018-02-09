Лидер «Кливленда» Леброн Джеймс окончательно всех задолбал. Он не сыграет в финале НБА

И валят. Первым смачно чмокнул на прощанье мистер Кайри Ирвинг, который летом сначала сбросил юмористическую бомбу про плоскую Землю, а потом возжелал покинуть славный кливлендский град. Три подряд финала НБА и один перстень не удержали Дядюшку Дрю – он с удовольствием закопал прошлое, превратившись в «Бостоне» из элитного стритболиста в настоящую суперзвезду баскетбола.

Взамен «Кавальерс» получили Азейю Томаса. И этот тоже свалил, не сыграв с «кавалерами» и пары месяцев. Свалил абы куда – к полумертвым ныне «Лейкерс». Диагноз четко поставил агент Ай-Ти: «Азейя – игрок, доминирующий на мяче. Но мяч у Леброна, и это просто не работало. Я много беседовал с Коби [генменеджером клуба], и было ясно, к чему все идет. И это не устраивало обе стороны».

Позиция «Кливленда» четкая: мяч у Леброна, и это не изменится. Интересно, сколько реально крутых разыгрывающих в мире будут себя комфортно чувствовать в такой ситуации? Немного. Томас точно не в их числе, ведь он действительно совершенно бесполезен без мяча. Джеймс очень сильно влияет на игру, но требует огромного, подавляющего числа владений. Брон уничтожает партнеров сразу с двух позиций: легкого форварда, которому нет места и времени за спиной Короля, и первого номера. Пойнт-гард без мяча в лиге, которая построена на пик-н-роллах? Больше того, звездный пойнт-гард. Серьезно? Пора валить, хештег.

Леброн – уникальный баскетболист с фантастическими возможностями, но в последнее время он откровенно задолбал всех, кто с ним работает. Порок королей – гордыня – окончательно пожрал душу Джеймса после исторической победы в финале НБА-2016. Отыграв у «ГС» 1-3 в серии, он принес Кливленду (хотя Кайри сделал никак не меньше) первое за 50 лет чемпионство вообще везде и превратился в честолюбивого императора. Того самого, что расщепляет атомы с помощью своего вожделения и чье эго достигло размеров кафедрального собора.

Кто вставляет игрокам за неудачи в тайм-аутах? Тренер Лью? Дудки. Тренер Лью получает так же, как и все.

Грегг Попович, наверное, тихонько ржет над тем, как какой-то игрочишка исполняет функции тренера на глазах всего мира. И правда смешно, что ни один огромный взрослый мужик не смеет даже вякнуть или вздохнуть. Точно такие же игроки, как и Леброн, потупив взоры, внимают батиным речам. Что с самоуважением у этих миллионеров? А у коуча Лью?

Зимний кризис «Кливленда» впрыснул в медиа вагон инсайдов из клубной раздевалки. И вот уже партнеры недовольны, что Брон не двигает мяч и слишком долго возится с ним – не пасует, не запускает комбинации. Только боятся сказать ему это в лицо. Прилетает и Кевину Лаву, на которого набрасываются партнеры за какой-то непонятный эпизод, связанный якобы с нежеланием продолжать игру. Кев, статистически проводивший великолепный сезон и полностью подстроившийся под манеру того же Леброна, ссорится с парнями, а потом ломает руку в игре и вылетает на два месяца.

Сразу после того, как Лью включил режим тренера и произвел перестановки в стартовой пятерке. Полсезона думал, наконец придумал – и на тебе.

Все это вынудило юридических боссов клуба вжарить перед дедлайном. В принципе, сделано очень многое, но самое главное – из «Кливленда» бегут звезды. Сначала Кайри, теперь Азейя. Даже старина Уэйд – и тот свалил. Дуэйн вернулся домой совсем по другим причинам, но факт остается фактом: в «Кавальерс» теперь осталась только одна реальная звезда. Лав травмирован и в последние годы рядом не валялся со статусом суперстара, превратившись в хорошего и талантливого ролевика. Томаса отправили в Калифорнию. Леброна было очень много, и команду затрясло в турбулентности. Решение руководства – еще больше Леброна хорошего и разного.

Кто тут босс, понятно даже Златану. Джеймс поднимает экономику всего штата, и джентльмены в галстуках только поощряют его самолюбование, бегая перед форвардом на цыпочках. Давайте, действительно, подкинем дровишек в топку. В итоге величие Короля залило все кливлендские щели, и места для других потоков звездного света просто нет. По-настоящему сильные игроки бегут с корабля Леброна – похоже, в финале НБА-2018 от Восточной конференции будет выступать кто-то другой.

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