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Коуч «Сан-Антонио» Грегг Попович – о Месяце черной истории: «Мы живем в расистской стране»

Попович – о Месяце черной истории: «Мы живем в расистской стране»
Eurosport

1 час назад

Кто бы мог подумать.

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович посетовал, что США остаются расистской страной.

«Почему Месяц черной истории важен? Это предельно очевидно. В лиге множество черных игроков. Как такое игнорировать?

Но самое главное, что мы живем в расистской стране, в которой эта проблема еще не решена. И к таким вопросам важно привлекать внимание, даже если некоторых это разозлит.

Нужно постоянно тыкать людей носом в эту проблему, чтобы они понимали: вопрос еще не решен. Впереди нам предстоит еще много работы», – цитирует Поповича ABC.

  • Попович неоднократно критиковал за расизм, сексизм и гомофобию президента США Дональда Трампа.
  • Грегг Попович возглавляет «Сан-Антонио» с 1996 года. Под его руководством «Спёрс» пять раз становились чемпионами НБА.

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