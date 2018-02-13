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Коуч «Сан-Антонио» Грегг Попович – о Месяце черной истории: «Мы живем в расистской стране»
Кто бы мог подумать.
Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович посетовал, что США остаются расистской страной.
«Почему Месяц черной истории важен? Это предельно очевидно. В лиге множество черных игроков. Как такое игнорировать?
Но самое главное, что мы живем в расистской стране, в которой эта проблема еще не решена. И к таким вопросам важно привлекать внимание, даже если некоторых это разозлит.
Нужно постоянно тыкать людей носом в эту проблему, чтобы они понимали: вопрос еще не решен. Впереди нам предстоит еще много работы», – цитирует Поповича ABC.
- Попович неоднократно критиковал за расизм, сексизм и гомофобию президента США Дональда Трампа.
- Грегг Попович возглавляет «Сан-Антонио» с 1996 года. Под его руководством «Спёрс» пять раз становились чемпионами НБА.
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