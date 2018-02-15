Вышел трейлер комедии «Дядюшка Дрю» с Кайри Ирвингом и Шакилом ОʼНилом

На YouTube-канале киностудии Lionsgate Movies появился трейлер спортивной комедии «Дядюшка Дрю» (Uncle Drew), главные роли в которой исполнят Кайри Ирвинг, Шакил ОʼНил и другие известные баскетболисты.

По сюжету главный герой фильма Дакс встречает легендарного дядюшку Дрю (Кайри Ирвинг) и убеждает его вернуться в игру. Они отправляются в поездку и собирают старую команду Дрю (Шакил О'Нил, Крис Уэббер, Реджи Миллер, Нейт Робинсон и Лиза Лесли). Все баскетболисты в фильме, в том числе Ирвинг и О'Нил, загримированы под стариков.

Первое появление Ирвинга в роли дядюшки Дрю состоялось в 2011 году в рекламе PepsiCO:

Статистика Ирвинга в сезоне-2017/18 – 53 игры, в которых он в среднем набирает 24,7 очка.

Шакил О'Нил в настоящее время работает телеведущим и комментатором на спортивном телеканале TNT.

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