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Настойчивый маскот «Денвера» всучил болельщице трех медведей. От третьего она не отказалась

Настойчивый маскот «Денвера» всучил болельщице трех медведей. От третьего она не отказалась
Eurosport

1 час назад

Этот парень с большим энтузиазмом подходит к своей работе.

Маскот «Денвера» Роки во время игры против «Сан-Антонио», которая прошла на День влюбленных, попытался подарить присутствовавшей на трибуне девушке плюшевого медведя.

Девушка подарок не приняла, тогда Роки принес ей медведя побольше размером, а затем – еще крупнее. От последнего она отказаться не смогла:

  • Игра между «Денвером» и «Сан-Антонио» завершилась победой «Денвера» – 117:109.
  • В Западной конференции «Денвер» занимает седьмое место, «Сан-Антонио» – третье.

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