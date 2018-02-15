Настойчивый маскот «Денвера» всучил болельщице трех медведей. От третьего она не отказалась

Маскот «Денвера» Роки во время игры против «Сан-Антонио», которая прошла на День влюбленных, попытался подарить присутствовавшей на трибуне девушке плюшевого медведя.

Девушка подарок не приняла, тогда Роки принес ей медведя побольше размером, а затем – еще крупнее. От последнего она отказаться не смогла:

Игра между «Денвером» и «Сан-Антонио» завершилась победой «Денвера» – 117:109.

В Западной конференции «Денвер» занимает седьмое место, «Сан-Антонио» – третье.

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