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В НБА прошел Матч всех звезд, в котором «Команда Леброна» победила «Команду Стефена»
Сам же Леброн стал MVP матча.
В Лос-Анджелесе состоялся 67-й Матч всех звезд НБА, в котором встретились «Команда Леброна» и «Команда Стефена».
«Команда Леброна» одержала победу со счетом 148:145 (42:31, 36:45, 34:33, 33:39).
- Леброн Джеймс в этой игре набрал 29 очков, совершил 10 подборов и отдал 8 передач, став MVP матча.
- На счету Стефена Карри – 11 очков плюс 6 потерь.
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