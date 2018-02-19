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В НБА прошел Матч всех звезд, в котором «Команда Леброна» победила «Команду Стефена»

В НБА прошел Матч всех звезд, в котором «Команда Леброна» победила «Команду Стефена»
Eurosport

1 час назад

Сам же Леброн стал MVP матча.

В Лос-Анджелесе состоялся 67-й Матч всех звезд НБА, в котором встретились «Команда Леброна» и «Команда Стефена».

«Команда Леброна» одержала победу со счетом 148:145 (42:31, 36:45, 34:33, 33:39).

  • Леброн Джеймс в этой игре набрал 29 очков, совершил 10 подборов и отдал 8 передач, став MVP матча.
  • На счету Стефена Карри – 11 очков плюс 6 потерь.

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