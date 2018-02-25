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Песик запрыгнул на баскетбольный мяч и технично подкатил его к другому в перерыве матча НБА

Песик запрыгнул на баскетбольный мяч и технично подкатил его к другому в перерыве матча НБА
Eurosport

1 час назад

Животное – большущий талант.

Если вам надоели танцующие девочки в паузах на баскетбольных матчах, то ловите новый вариант.

Вот такой пес технично постоял на двух баскетбольных мячах в перерыве игры «Филадельфия» – «Орландо».

  • Матч между командами закончился в пользу «Филадельфии» – 116:105.
  • «Филадельфия» идет на седьмом месте в Восточной конференции, «Орландо» – на 14-м.

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