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Песик запрыгнул на баскетбольный мяч и технично подкатил его к другому в перерыве матча НБА
Животное – большущий талант.
Если вам надоели танцующие девочки в паузах на баскетбольных матчах, то ловите новый вариант.
Вот такой пес технично постоял на двух баскетбольных мячах в перерыве игры «Филадельфия» – «Орландо».
- Матч между командами закончился в пользу «Филадельфии» – 116:105.
- «Филадельфия» идет на седьмом месте в Восточной конференции, «Орландо» – на 14-м.
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