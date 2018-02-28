Кайри Ирвинг правильно ушел из «Кливленда». В «Бостоне» он стал более совершенным убийцей

И возродился кем-то новым, доселе невиданным и мощным. Переезд Кайри в Бостон сродни взрыву сверхновой: он выделил огромную медийную энергию, а затем превратил разыгрывающего в плотную нейтронную звезду, которая засасывает «кельтов» во что-то серьезное.

Сначала немного о цифрах.

Владений за матч Средняя продолжительность одного владения (секунды) Средняя результативность (очки) Игровое время (минуты) Кол-во очков, приходящихся на одно владение в краске Показатель эффективности бросков TS (проценты) 2016/17 79 6,7 25,2 35,1 0,661 58,0 2017/18 77,3 6,2 24,7 32,6 0,806 60,6

По владению результаты схожие, хотя динамика говорит о том, что в «Селтикс» Ирвинг чуть чаще и быстрее расстается с мячом. При этом он набирает всего лишь на полбалла в среднем за игру меньше, хотя его игровое время снизилось почти на три минуты. Вывод прост: Кайри стал в «Бостоне» гораздо более эффективным игроком. Команда лучше, чем «Кливленд», создает возможности для врываний Ирвинга под кольцо и бросков с дистанции, и он этим мастерски пользуется.

Ну а теперь о том, что за этими цифрами скрывается. Прежде всего – второе место клуба на Востоке, лучший защитный рейтинг в лиге и второй показатель по средней пропускаемости. Брэд Стивенс выстроил мощную командную оборону, и Кайри – неотъемлемая ее часть. Невозможно добиться такого результата, если хоть один игрок у тебя – дырка на своей половине. Уже в начале сезона заслуженные товарищи Пол Пирс и Чонси Биллапс объясняли на пальцах: не нужно быть гениальным защитником в хорошо отстроенной системе – просто не пускай своего игрока туда, куда пускать не надо, не проваливайся, и защита будет работать. Дядьки были довольны новичком «кельтов».

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Но основная роль мужчины в Бостоне – первая опция нападения. Вот где защитник кардинально изменил свою игру. Оказалось, что летние заявления про жажду гонять в командный баскетбол, оказаться в более подвижной системе, основанной на перемещениях мяча и игроков, не пустозвонство. Достаточно одного любого матча «кельтов», чтобы прочувствовать разницу в игре Ирвинга.

Что такое Кайри в «Кавальерс»? Гений игры один в один, способный залить в чужую корзину акробатические мячи, пик-н-рольщик, один из героев последних минут. Что такое Кайри в «Селтикс»? Это человек, который:

Переводит мяч на чужую половину паркета и запускает комбинации, дисциплинированно убегая в края или по лицевой. Ирвинг играет гораздо разнообразнее – он больше не просто «привел, сыграл пик-н-ролл или отдал Леброну», а нечто большее:

Ставит заслоны на получение партнерам – болельщики из Кливленда такого практически не видели:

Делает Буффона в классических черновых делах:

Конечно же, набирает очки – Ирвинг есть Ирвинг. И делает это очень эффективно: он шестой среди первых номеров по проценту с игры (48,5), но среди 20-очковых скореров круче только Стеф Карри (49,3) – остальные разыгрывающие защитники либо не лупят двадцатку, либо мажут больше.

То, что делает Кайри в «Бостоне», не изменяет его микстейпов. Потому что в микстейпы не входят те безумно важные, фундаментальные мелочи. В нарезках все то же самое: проходы, дикий дриблинг, трехи, клоунские попадания и тому подобное. Но если говорить не о выжимках самого сочного, а о полновесной картине, то Ирвинг стал более разносторонним, по-настоящему целостным игроком. Стал баскетболистом.

Нынешняя игра суперзвезды – это самый натуральный баскетбол пять на пять со всеми его прелестями, банальностями и необходимостями. Просто более глубокий уровень игры. Технически Кайри был оснащен как навороченная ракета Илона Маска всегда, но у Стивенса он успешно прошел курс тактической подготовки и воспринял тренерскую систему. Что важнее всего, игрок готов выполнять все эти немиллионные элементы и впахивает, как и все в команде.

Дядюшка Дрю умер, и это к лучшему. Да здравствует Король.

Еще чуть-чуть о баскетбольчике:

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