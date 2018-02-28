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Леброн Джеймс первым в истории НБА набрал 30000 очков, а еще сделал 8000 подборов и 8000 ассистов
Король недосягаем.
«Кливленд» разобрался с «Бруклином» в матче регулярного чемпионата НБА – 129:123.
Главным героем встречи стал Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл (31 очко, 12 подборов, 11 передач).
Вдобавок Леброн стал первым в истории НБА баскетболистом, который набрал за карьеру 30 тысяч очков, а еще выполнил 8 тысяч подборов и 8 тысяч ассистов.
- Джеймс неизменно доходил до финалов плей-офф на протяжении последних семи сезонов.
- Трижды Леброн стал чемпионом: в 2012 и 2013 годах – с «Майами», в 2016 году – с «Кливлендом».
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