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Нечеловеческий финт Леброна Джеймса, который прокинул мяч между ног партнеру и облапошил соперника

Нечеловеческий финт Леброна, который прокинул мяч между ног партнеру и облапошил соперника
Eurosport

32 мин. назад

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Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс вновь показал запредельный уровень игры, на этот раз в в матче против «Филадельфии», и настрелял 30 очков. Ему чуть-чуть не хватило до трипл-дабла: баскетболист сделал 9 подборов и 8 ассистов.

Король Джеймс с первых же секунд принялся терроризировать «Севенти Сиксерс». На 3-й минуте он божественным финтом ушел из-под опеки Жоэля Эмбиида, убрав мяч за спину и прокинув его между ног партнера Тристана Томпсона. Атака завершилась двухочковым.

Эмбиид не обиделся и после матча даже выложил совместное фото с Леброном.

  • Партнеры жестоко подставили Леброна: «Кливленд» проиграл со счетом 97:108.
  • Джеймс был признан лучшим баскетболистом Восточной конференции в феврале.

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