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Идеальная атака от «Юты». По ней можно писать учебники по математике

Идеальная атака от «Юты». По ней можно писать учебники по математике
Eurosport

39 мин. назад

Изи катка.

В матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» – «Миннесота Тимбервулвз» победили хозяева со счетом 116:108.

Одна из атак «Юты» получилась особенно прекрасной: завершающему броску предшествовала динамичная комбинация в 7 передач, с большим количеством изменения позиций, разменов и создания свободного пространства. В итоге на владевшего мячом баскетболиста ринулось сразу четыре соперника, а освободившийся под кольцом Деррик Фэйворс беспрепятственно поразил корзину.

  • «Юта» идет на десятом месте в Западной конференции с 32 победами в 62 матчах.
  • У «Минессоты» – 38 побед в 66 играх.

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