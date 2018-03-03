Идеальная атака от «Юты». По ней можно писать учебники по математике

В матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» – «Миннесота Тимбервулвз» победили хозяева со счетом 116:108.

Одна из атак «Юты» получилась особенно прекрасной: завершающему броску предшествовала динамичная комбинация в 7 передач, с большим количеством изменения позиций, разменов и создания свободного пространства. В итоге на владевшего мячом баскетболиста ринулось сразу четыре соперника, а освободившийся под кольцом Деррик Фэйворс беспрепятственно поразил корзину.

«Юта» идет на десятом месте в Западной конференции с 32 победами в 62 матчах.

У «Минессоты» – 38 побед в 66 играх.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме