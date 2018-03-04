facebook

Фанатка услышала мат от игрока «Юты», и ее глаза расширились до размеров Вселенной

Фанатка услышала мат от игрока «Юты», и ее глаза расширились до размеров Вселенной
Eurosport

8 мин. назад

Нежданчик на матче НБА.

В матче регулярного чемпионата НБА «Юта» обыграла «Миннесоту» со счетом 116:108. Во время матча нападающий «Джаз» Джей Краудер сильно расстроился решением судьи и ругнулся матом.

Купившие билеты в первый рад болельщицы удивились поведению Джея, словно этих слов никогда не слышали.

  • В третьей четверти между игроками «Юты» и «Миннесоты» произошла стычка после грубого фола Тига на Рубио.
  • «Миннесота» впервые за пять последних матчей проиграла «Юте» более чем в 7 очков.

На YouTube спорт особенно хорош

По теме

НБА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Айлендерс» и «Монреаль» шли вровень, а закончилось все разгромом первых

03:15
Популярные видео
Игроки «Коламбуса» отдали несчастного Бобровского на растерзание «уткам», те воткнули 4 шайбы
1 012 просмотров17 ч
Ставки за 300. Косячащий «Спартак» и неудержимый «Сити»
1 653 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться