Фанатка услышала мат от игрока «Юты», и ее глаза расширились до размеров Вселенной

В матче регулярного чемпионата НБА «Юта» обыграла «Миннесоту» со счетом 116:108. Во время матча нападающий «Джаз» Джей Краудер сильно расстроился решением судьи и ругнулся матом.

Купившие билеты в первый рад болельщицы удивились поведению Джея, словно этих слов никогда не слышали.

В третьей четверти между игроками «Юты» и «Миннесоты» произошла стычка после грубого фола Тига на Рубио.

«Миннесота» впервые за пять последних матчей проиграла «Юте» более чем в 7 очков.

На YouTube спорт особенно хорош