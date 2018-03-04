Фанатка услышала мат от игрока «Юты», и ее глаза расширились до размеров Вселенной
Нежданчик на матче НБА.
В матче регулярного чемпионата НБА «Юта» обыграла «Миннесоту» со счетом 116:108. Во время матча нападающий «Джаз» Джей Краудер сильно расстроился решением судьи и ругнулся матом.
Купившие билеты в первый рад болельщицы удивились поведению Джея, словно этих слов никогда не слышали.
- В третьей четверти между игроками «Юты» и «Миннесоты» произошла стычка после грубого фола Тига на Рубио.
- «Миннесота» впервые за пять последних матчей проиграла «Юте» более чем в 7 очков.
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