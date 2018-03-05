AFP
Джей Ар Смит всю ночь тренировался в пинболе, чтобы отправить чумовую посылку арбитру
Немного магии от бывшего парня Рианны.
В середине первой четверти матча регулярки НБА против «Денвер Наггетс» защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит вернул мяч рефу броском, которому позавидовали бы мастера боулинга или пинбола.
Джей Ар за 34 минуты на паркете набрал 19 очков, но его «Кливленд» уступил дома со счетом 117:126
- «Кливленд» занимает третье место в Восточной конференции, «Денвер» замыкает восьмерку на Западе.
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