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Форвард «Кливленда» Кевин Лав не доиграл 2 матча регулярки НБА из-за панических атак

Лав не доиграл 2 матча регулярки НБА из-за панических атак
Eurosport

1 час назад

Центровому нужна помощь специалиста.

В ноябре 2017 года нападающий «Кливленда» Кевин Лав не доиграл матч против «Атланты», а в январе досрочно ушел с площадки во время игры с «Оклахомой». Игрок сослался на плохое самочувствие и только теперь объяснил, что именно его беспокоило.

«Я всегда думал, что психическое здоровье – это не про меня. Поэтому ничего никому не сказал, когда произошла первая паническая атака. Я почувствовал, что сердце работает быстрее обычного. Затем возникла проблема с дыханием. Это трудно описать, но все вокруг вращалось, будто мой мозг словно вылез из головы. Воздух был таким тяжелым, неприятным. Было ощущение, что рот набит мелом», – процитировал игрока Bleacher Report.

«Я потерял контроль, это была паника. Когда я выбрался их толпы игроков, то знал, что не вернусь на площадку – в прямом смысле, не смогу сделать это физически», – добавил Лав.

  • После матча против «Оклахомы» игроки «Кливленда» обвинили Лава в симуляции.
  • В 2016-м Кевин подписал 4-летний контракт с «Кавальерс» на 93,5 млн долларов.

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