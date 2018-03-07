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Форвард «Сан-Антонио» Кайл Андерсон превратил неточный пас от партнера в бомбический аллей-уп

Андерсон превратил неточный пас от партнера в бомбический аллей-уп
Eurosport

2 мин. назад

У него явно есть глаза на затылке.

Форвард «Сан-Антонио Сперс» Кайл Андерсон в начале четвертой встречи матча регулярного чемпионата НБА против «Мемфис Гриззлис» подвесил эффектный аллей-уп на Дависа Бертанса.

11 очков Андресона и 17 Бертанса помогли «шпорам» победить на своем паркете – 100:98.

  • «Сан-Антонио» занимает пятое место в Западной конференции, имея в активе 37 побед в 64 матчах.
  • «Мемфис» замыкает таблицу на Западе с балансом побед и поражений 18-45.

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