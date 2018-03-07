Eurosport
Форвард «Сан-Антонио» Кайл Андерсон превратил неточный пас от партнера в бомбический аллей-уп
У него явно есть глаза на затылке.
Форвард «Сан-Антонио Сперс» Кайл Андерсон в начале четвертой встречи матча регулярного чемпионата НБА против «Мемфис Гриззлис» подвесил эффектный аллей-уп на Дависа Бертанса.
11 очков Андресона и 17 Бертанса помогли «шпорам» победить на своем паркете – 100:98.
- «Сан-Антонио» занимает пятое место в Западной конференции, имея в активе 37 побед в 64 матчах.
- «Мемфис» замыкает таблицу на Западе с балансом побед и поражений 18-45.
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