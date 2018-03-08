Getty Images
Больше 17 тысяч человек подписали петицию за лишение Коби Брайанта «Оскара»
Баскетболисту припомнили скандал с домогательствами.
Больше 17 тысяч человек подписали петицию за лишение легендарного баскетболиста «Лейкерс» Коби Брайанта «Оскара».
«Учредители «Оскара» стараются не номинировать сексуальных хищников. Вуди Аллен и Джеймс Франко не получили ничего. Но Коби Брайант, который обвинялся в ужасающем изнасиловании, был номинирован.
Подпишите петицию и потребуйте у Академии аннулировать награду Коби Брайанта – известного насильника», – говорится в петиции.
- В 2003 году Коби проходил по делу об изнасиловании 19-летней служащей гостиницы Кателин Фабер. Дело не дошло до суда, поскольку девушка отказалась свидетельствовать. Журналисты подозревали, что Коби заплатил Фабер за молчание.
- В начале марта Брайант получил «Оскар» за короткометражный анимационный фильм «Дорогой баскетбол» (Dear Basketball).
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте