Больше 17 тысяч человек подписали петицию за лишение Коби Брайанта «Оскара»

Больше 17 тысяч человек подписали петицию за лишение легендарного баскетболиста «Лейкерс» Коби Брайанта «Оскара».

«Учредители «Оскара» стараются не номинировать сексуальных хищников. Вуди Аллен и Джеймс Франко не получили ничего. Но Коби Брайант, который обвинялся в ужасающем изнасиловании, был номинирован.

Подпишите петицию и потребуйте у Академии аннулировать награду Коби Брайанта – известного насильника», – говорится в петиции.

В 2003 году Коби проходил по делу об изнасиловании 19-летней служащей гостиницы Кателин Фабер. Дело не дошло до суда, поскольку девушка отказалась свидетельствовать. Журналисты подозревали, что Коби заплатил Фабер за молчание.

В начале марта Брайант получил «Оскар» за короткометражный анимационный фильм «Дорогой баскетбол» (Dear Basketball).

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