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Больше 17 тысяч человек подписали петицию за лишение Коби Брайанта «Оскара»

Больше 17 тысяч человек подписали петицию за лишение Брайанта «Оскара»
Eurosport

34 мин. назад

Баскетболисту припомнили скандал с домогательствами.

Больше 17 тысяч человек подписали петицию за лишение легендарного баскетболиста «Лейкерс» Коби Брайанта «Оскара».

«Учредители «Оскара» стараются не номинировать сексуальных хищников. Вуди Аллен и Джеймс Франко не получили ничего. Но Коби Брайант, который обвинялся в ужасающем изнасиловании, был номинирован.

Подпишите петицию и потребуйте у Академии аннулировать награду Коби Брайанта – известного насильника», – говорится в петиции.

  • В 2003 году Коби проходил по делу об изнасиловании 19-летней служащей гостиницы Кателин Фабер. Дело не дошло до суда, поскольку девушка отказалась свидетельствовать. Журналисты подозревали, что Коби заплатил Фабер за молчание.
  • В начале марта Брайант получил «Оскар» за короткометражный анимационный фильм «Дорогой баскетбол» (Dear Basketball).

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