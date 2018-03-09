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Жуткое падение игрока «Бостона», который повис на кольце и приземлился на шею

Жуткое падение игрока «Бостона», который повис на кольце и приземлился на шею
Eurosport

3 ч. назад

Кошмар.

Атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун едва не стал калекой по ходу матча регулярного чемпионата НБА против «Миннесоту».

В конце третьей четверти игрок «Селтикс» при выполнении данка завис на кольце, перевернулся в воздухе и приземлился на шею. К счастью, Джейлен поднялся на ноги и самостоятельно ушел в раздевалку под аплодисменты гостевых трибун.

У Брауна не выявлено травм головы и шеи. После матча баскетболист написал в твиттере: «Спасибо всем, я в порядке. Правда, голова болит. Хорошая командная победа».

  • «Бостон» победил 117:110.
  • В среднем в сезоне-2017/18 Браун набирает 14,1 очко за игру.

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