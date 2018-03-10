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«Торонто» прервал победную серию «Хьюстона» в регулярке НБА, длившуюся 17 матчей
Даже Харден не помог.
«Торонто Рэпторс» обыграли «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 108:105.
«Хьюстону» не помогли 40 очков Хардена и дабл-дабл Клинта Капелы. «Рокетс» потерпели первое поражение за 17 матчей.
- В последний раз «Хьюстон» проиграл 27 января в гостях «Новому Орлеану» – 113:115.
- «Рэпторс» занимают первое место на Востоке, выиграв 48 из 65 матчей. «Рокетс» лидируют на Западе с балансом побед и поражений 51-14.
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