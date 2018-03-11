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Карлос Бузер: «Принс перекрасил весь мой дом в черный и фиолетовый»

Бузер: «Принс перекрасил весь мой дом в черный и фиолетовый»
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Крутая история из прошлого.

Бывший игрок НБА Карлос Бузер рассказал о том, как его дом арендовал известный исполнитель Принс.

«Моему риэлтору позвонили и сказали, что хотят арендовать мой дом. И они сказали, что готовы платить 95 тысяч долларов в месяц. И я такой: «Правда? Да, давай, они могут снять его». Я согласился на сделку, прилетел на место, а арендатором оказался Принс.

Принс вышел из машины, одетый в черное с фиолетовым. Я подхожу к дому и смотрю на то, что раньше было моими воротами. У меня были огромные 12-футовые ворота с двумя золотыми львами. Но давай ближе к делу: Принс перекрасил весь мой дом в черный и фиолетовый, он сделал это везде», – цитирует Бузера ClutchPoints.

  • Принс выплатил баскетболисту 500 тысяч долларов в качестве компенсации.
  • Принс умер в 2016 году из-за случайной передозировки фентанила.

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