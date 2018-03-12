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2 гениальных ассиста Леброна. Одним он унизил Болла, вторым – трех соперников за раз

2 гениальных ассиста Леброна. Одним он унизил Болла, вторым – трех соперников за раз
Eurosport

2 ч. назад

Это не режим бога, это что-то выше.

«Кливленд» проиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА (113:127), но лучшим игроком встречи все равно стал Леброн Джеймс. Баскетболист набрал 24 очка, но куда круче были его ассисты.

Чего стоит только гениальный пас партнеру между ног Лонзо Болла.

Но это только затравочка. В конце второй четверти Леброн всем видом показал, что будет пасовать Кайлу Корверу налево, и когда сразу три соперника двинулись на перехват, одной рукой, не глядя, отдал мяч под кольцо Анте Жижичу.

  • Леброн набрал дабл-дабл: 24 очка и 10 подборов.

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