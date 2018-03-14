Дрейк придумал фильм о Винсе Картере и раскручивает «Торонто Рэпторс». Каким должен быть патриотизм

Когда вам говорят, что кто-то из селебрити обожает спорт настолько, что смотрит трансляции РФПЛ в перерывах съемок «Рассказов служанки» – не верьте. Забудьте про Джека Николсона из партера матчей «Лейкерс» – его давно съела моль из «Стейплс Центра». Для поколения снэпчата главным фанатом из шоубиза стал Дрейк. Мемы с его неразборчивостью в АПЛ (сфоткался в футболках четырех разных клубов) не такие смешные, как с Hotline Bling, зато более правдивые.

Дрейк из Торонто (легко понять по обложке альбома Views, где он сидит на приметной Си-Эн Тауэр) и безумно любит «Рэпторс». «Я их фанат до смерти, патриот родного города», – признался рэпер сайту ESPN в 2009-м. Уже через четыре года артист стал глобальным послом клуба, но только сейчас опыляет планету симпатиями к «Рэпторс». Канадцы проводят ядерный сезон, поэтому пиар-сопровождение от суперзвезды сейчас важнее, чем место в плей-офф повыше. Чем больше школьников будет знать, что «Торонто» круче «Селтикс», тем больше денег они стрясут с родителей на мерче.

Дрейк раскрутил документальный фильм об одной из легенд «хищников». Не надо было даже выбирать, вокруг кого вращать эту историю – «Торонто» дал поп-культуре только одну икону. Винс Картер был первой звездой молодого клуба и самым ярким данкером поколения. На старте XXI века любой чувак в длинных шортах, стучащий мячом о бетонную площадку санатория в Минводах, четко представлял, на чью прыгучесть равняться.

Архитектором фильма стал 32-летний канадец Шон Менард. Он вырос в 40 минутах езды от Торонто и зарабатывал на жизнь съемками получасовых документалок о спорте. Денег, которые Менард получал от телекомпаний, хватало на то, чтобы оплатить следующее кино – и так по кругу. Прорывом стала работа о бойце ММА, которой проникся продакшн Леброна Джеймса. «После «Боевой мамочки» Джеймс с бизнес-партнером спросили меня, о чем бы я хотел снимать дальше. Накатал одну страницу вордовского документа, назвал его «Эффект Картера» и отправил», – рассказал Шон The Sporting News.

Режиссер считает, что Картер никогда бы не стал явлением, если бы просто хорошо пулял из-за дуги или играл под кольцом. Начало нулевых превратилось в расцвет канадского баскетбола. Но если Стив Нэш показывал, что парни оттуда умеют бросать и отдавать, то Винс превращал 48 минут энбэашной тягомотины во взрыв на фабрике фейерверков.

Чтобы осознать все величие Картера, создатели фильма отвели большую часть разговорам Дрейка, Леброна Джеймса и Криса Боша. Артист и баскетболисты интервьюировали друг друга, вспоминали детство и вербально ощупывали того Винсэнити. «Ребята типа меня, которые только начинали играть мышцами, смотрели на Винса и такие: черт, никогда не достигну того же, чего и он, но если я получу от баскетбола половину или хотя бы три четверти этого, значит, что-то делаю правильно», – Леброн идеально выразил мысли минераловодских мальчишек из 2001-го.

Всего в картину вошло 60 минут. В ней не только нарезки лучших моментов игры Картера за «Торонто» (остальные периоды продюсеры не рассматривали, только прославление Канады), но и миллион интервью. Авторы встретились с кучей знаковых персонажей: экс-комиссионером НБА Дэвидом Стерном, магом ассистов Стивом Нэшем, кузеном Винса Трейси Макгрейди, его мамой Мишель.

И, конечно, с самим Картером. Пиар-менеджер «Мемфиса», где в прошлом сезоне играл герой, выделил киношникам 20 минут на разговор. К игроку прилетел сам режиссер Шон Менард, и через треть часа Винс сам заткнул пресс-атташе, напомнившего про время. «Он не был обязан этого делать, – пребывал в шоке Менард. – Можно было потратить 20 минут и уйти, но Винс настолько погрузился в ностальгию и воспоминания. И просто хотел убедиться, что у меня есть все, чтобы рассказать его историю правильно».

Впервые готовую работу представили на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2017-го. На нее прилетели все: Дрейк, Леброн, Бош, президент «Рэпторс», режиссер фильма. Не было самого Картера – 40-летний ветеран готовился к новому сезону в новой команде (теперь «Сакраменто»). «Наблюдать за Леброном на премьере было настоящим восторгом, – заявил Шон Менард. – Он вел себя как маленький ребенок, реагировал на данки и хайлайты, вставлял короткие реплики».

В фильме Дрейк держит журнал Slam – на обложке он, Кайл Лоури и Демар Дерозан, черти современных «Рэпторс». «Вероятно, это самая крутая вещь, которую я когда-либо делал, – сказал рэпер. – Мне кажется, это фото говорит о многом. В нем весь эффект Картера».

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