«Торонто» в финале НБА – это реально. Они проиграли какие-то 2 матча за 1,5 месяца

В 11 февральских встречах команда Дуэйна Кейси продула дважды с одинаковым счетом 119:122. Это минус шесть, если что. Все остальное – уверенные победы: восемь штук с разницей +13 и больше, и только один матч «Рэпторс» выиграли с преимуществом в три балла. В марте – еще шесть побед, более скромных по разнице. Зато команда убрала с дороги «Рокетс», уничтожив суперсерию техасского клуба. Да, это была третья игра «ракет» за четыре дня, и они совсем чуть-чуть не дотянули до победы, но в Торонто – и не только там – это мало кого волнует. Безумство канадских рептилоидов совпало с игровым кризисом «Бостона», и именно они возглавляют Восточную конференцию НБА. Больше того, «рапторы» теперь главные кандидаты на финал от Востока. Пиар-эйфория от обменов «Кливленда» прошла окончательно после поражения от «Лейкерс», а «Селтикс» покалечены травмами почти всех лидеров, включая Кайри Ирвинга.

Пример «Торонто» показателен и строго характеризует банальщину про глубокую скамейку, без которой ничего не выиграть. «Рэпторы» давно топчут топ Востока, но никогда не претендовали на что-то большее второго раунда плей-офф. Во-первых, у них не было Леброна; во-вторых, опыта и солидной скамейки. В 2018-м канадская команда раскачалась до такой степени, что народ возмущается, почему тренер Кейси не дает играть Йонасу Валанчюнасу.

25-летний литовец вышел на пик карьеры, уже опытен и, что важно, стабилен. Хороший большой с броском – а его Йонас прокачал – это необходимое условие для матерого хищника-претендента. При этом Валан все так же респектабелен в краске. А на деле центровой проводит худший сезон в карьере с точки зрения игрового времени: это его шестой год в «Торонто», и он никогда не играл так мало – всего 22,5 минуты за матч.

Причина – все та же упакованность, в том числе и в передней линии. Мистер Кейси, должно быть, очень доволен, ведь у него есть Серж Ибака, которого при очень сильном желании можно задействовать на позиции пятого номера, полезные Лукас Ногейра и Паскаль Сиакам, а также австрийская неожиданность Якоб Пёльтль. Тренер дает играть всем, срезая время Валанчюнаса. Ногейра – это подборы, блок-шоты и данки; Сиакам – всесторонне развитый африканский большой, который может отдать (1,9 ассиста за игру); Пёльтль – длинная, но почему-то подвижная и не корявая шпала. Ногейра и Сиакам – это ускорение игры, Якоб – нечто среднее, ну а Йонас относится к более классическим вариантам, только теперь с угрозой издали (реализация трех – 44,6%). Пожалуй, как раз легкий недостаток скорости и подвижности ограничивает литовского дядю – сейчас в НБА все любят делать быстро и в основном на периметре.

Кейси в каждом отдельном случае действует по ситуации, варьируя сочетания и игру. В конце концов, сейчас сила команды позволяет ему отточить все возможные варианты. «Кливленд» больше не доминант, «Бостон» еще не доминант, и этот сезон – чуть ли не единственный шанс «Торонто» засветиться в финале НБА. В следующем году «Кавальерс» могут прокачать состав, потому что многие готовы играть с Леброном, а «Селтикс» наконец получат травмированного ныне Гордона Хэйуорда. Да и другие парни на Востоке тоже не дремлют. Вряд ли речь сейчас идет о победе – чемпионский титул пока прописан на Западе и поселился где-то между ракетной улицей и проспектом воинов. Но финал есть финал – это престиж. «Торонто» медленно и с болью идет к нему уже шесть лет – с прихода Кайла Лаури в 2012-м.

Вся высокорослая масса нарощена на многолетнюю ходовую часть – связку Лаури – Дерозан, одно из лучших сочетаний защитников в лиге. Главная ударная сила – Демар – поборол все психологические проблемы уверенной игрой и внес существенный вклад в прогресс клуба. Парень, который из года в год становился лучше, снова сделал это. Дерозан никогда не был так хорош.

Время, мин. Процент с игры Трехи Подборы Передачи Потери Время владения, сек. 2016/17 35,4 46,7 0,4 5,2 3,9 2,4 5,2 2017/18 34,1 46,2 1,2 4,0 5,2 2,2 4,9

Он впервые в карьере попадает больше одного трехочкового в среднем за матч, все так же олдскульно опасен в проходах, шпарит со средней и никогда так много не раздавал – больше пяти ассистов за игру при среднем карьерном показателе в три передачи. И никакого уэстбрукского взрывного роста потерь. Дерозан быстрее расстается с мячом, жестко прибавил в ассистах, а теряет как обычно. Передайте видео в Оклахому, пожалуйста.

Основное наслоение в задней линии – совсем не голландский человек по фамилии Ванвлит. Фред – классическая энбэашная история про парня, который без драфта и контракта потом и кровью пробил путь в профи. В проспекты драфта он не попал, хотя студенческая карьера была приличной, и не пожелал играть за 20 тысяч баксов в Лиге развития, выбрав зарубу с конкурентами за место в составе клуба НБА. В 2016-м американец блеснул в Летней лиге и тренировочном лагере и теперь пылесосит миллионеров, выходя с канадской скамейки. В сезоне-2017/18 с «Рэпторс» человек вышел на новый уровень, добившись прогресса вообще во всем: от броска до прохода и скидок. Самое главное – никакого страха и мандража. 180-сантиметровый мужик играет на дикой уверенности.

На таком же уровне уважения к себе гоняет и Си-Джей Майлс, перешедший летом 2017-го из «Индианы». Этот тип пуляет вообще без раздумий, словно он Стеф Карри. Майлс за 18 минут выливает 6,5 штук из-за дуги за игру – столько за 12 лет в НБА форвард видел только в «Индиане» в 2015-м, только там он был игроком стартовой пятерки и бегал по 26 минут за матч. В «Рэпторс» тренер Кейси разрешает спускать курок, и Си-Джей нет-нет, да блеснет в отдельной встрече. В сезоне он шесть раз пробивал двадцатку, а так – стабильно укладывает в командную топку 10 баллов.

Все это выливается в одно важное и полезное мероприятие – мощную скамейку запасных, завершающий винтик которой – Делон Райт. Просто разыгрывающий защитник, который просто разыгрывает мяч. Статистика никакая, зато очень полезен. Тренеры и партнеры таких любят. В феврале круче всех был «Хьюстон», но даже у этой команды не было такой банки, как у канадских «динозавриков».

Но самое главное – в игре «Торонто» есть баланс. «Рэпторс» третьи в лиге по очкам и шестые – по пропущенным. По общей разнице (+8,8) канадцы уступают только «Хьюстону» – 0,2 очка. А на Востоке по этому показателю вообще рвут всех минимум с двукратным преимуществом. Системность – главное преимущество «Торонто» над тем же «Кливлендом», с которым, судя по всему, «динозаврам» придется играть уже во втором раунде. Именами и цифрами никого не удивить, особенно Леброна. Но философия «Кавальерс» – это мистер Джеймс в роли большого центрального костра, вокруг которого пляшут остальные. С выходом скамеечников все меняется очень сильно, вплоть до «что делать, шеф?» – именно здесь отточенная командная модель «Рэпторс» будет преимуществом. Запасные мужчины канадского клуба точно знают, что делать. А набор игроков позволяет тренеру почувствовать себя жонглером и ротировать сочетания как душе угодно.

Презентабельный старт с уже опытными профи, которым нравится играть друг с другом, вызывающие уважение запасные игроки и четкие игровые схемы – Дрейк реально надеется, что увидит матчи финала с любимого места на первом ряду. Суперзвездных господ гораздо проще заманить в Лос-Анджелес, Флориду или Техас, но не Канаду. А в сезоне-2017/18 у этих парней толстый шанс зазвенеть в решающей серии. Когда, если не сейчас? Мотивация запредельная, древняя рептилия чувствует приятный запах, который силен как никогда. Шесть лет, черт возьми! Мир явно недооценивает хештег #WeTheNorth.

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