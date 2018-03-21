Чумовой трехочковый форварда «Бостона» Маркуса Морриса за 1,2 секунды до конца испепелил «Оклахому»

«Бостон» обыграл в матче регулярного чемпионата НБА «Оклахому» со счетом 100:99.

За 15 секунд до конца матча «Тандер» вели в два очка и атаковали, но нападающий Кармело Энтони не забил два штрафных и дал шанс «Бостону». «Селтикс» воспользовались возможностью – победу команде принес точный трехочковый бросок Маркуса Морриса за 1,2 секунды до конца основного времени.

«Это самый важный бросок в моей карьере. Ранее пару раз я сравнивал счет на последних секундах. Но впервые мое попадание в конце матча принесло команде победу», – цитирует 28-летнего Морриса ESPN.

У Морриса есть брат-близнец Маркефф, с которым он в 2015-м играл за «Филадельфию».

«Бостон» идет на втором месте в Восточной конференции, «Оклахома» занимает пятую строчку на Западе.

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