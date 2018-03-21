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Чумовой трехочковый форварда «Бостона» Маркуса Морриса за 1,2 секунды до конца испепелил «Оклахому»

Чумовой трехочковый форварда «Бостона» Морриса за 1,2 секунды до конца испепелил «Оклахому»
Eurosport

51 мин. назадОбновлено 36 мин. назад

Лучший момент в карьере 28-летнего парня.

«Бостон» обыграл в матче регулярного чемпионата НБА «Оклахому» со счетом 100:99.

За 15 секунд до конца матча «Тандер» вели в два очка и атаковали, но нападающий Кармело Энтони не забил два штрафных и дал шанс «Бостону». «Селтикс» воспользовались возможностью – победу команде принес точный трехочковый бросок Маркуса Морриса за 1,2 секунды до конца основного времени.

«Это самый важный бросок в моей карьере. Ранее пару раз я сравнивал счет на последних секундах. Но впервые мое попадание в конце матча принесло команде победу», – цитирует 28-летнего Морриса ESPN.

  • У Морриса есть брат-близнец Маркефф, с которым он в 2015-м играл за «Филадельфию».
  • «Бостон» идет на втором месте в Восточной конференции, «Оклахома» занимает пятую строчку на Западе.

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