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Чумовой трехочковый форварда «Бостона» Маркуса Морриса за 1,2 секунды до конца испепелил «Оклахому»
Лучший момент в карьере 28-летнего парня.
«Бостон» обыграл в матче регулярного чемпионата НБА «Оклахому» со счетом 100:99.
За 15 секунд до конца матча «Тандер» вели в два очка и атаковали, но нападающий Кармело Энтони не забил два штрафных и дал шанс «Бостону». «Селтикс» воспользовались возможностью – победу команде принес точный трехочковый бросок Маркуса Морриса за 1,2 секунды до конца основного времени.
«Это самый важный бросок в моей карьере. Ранее пару раз я сравнивал счет на последних секундах. Но впервые мое попадание в конце матча принесло команде победу», – цитирует 28-летнего Морриса ESPN.
- У Морриса есть брат-близнец Маркефф, с которым он в 2015-м играл за «Филадельфию».
- «Бостон» идет на втором месте в Восточной конференции, «Оклахома» занимает пятую строчку на Западе.
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