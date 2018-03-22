На Западе НБА бурная возня за плей-офф. Первый раунд – предел для «Оклахомы» Расселла Уэстбрука

С Восточной конференцией все ясно: полоумные «поршни» из Детройта, за каким-то псом утяжелившиеся мерзотным контрактом Блэйка Гриффина в начале февраля, с тех пор проиграли 13 матчей из 20 и очертили топовую восьмерку. На Востоке осталось просто определить пары первого раунда.

На Западе все гораздо сложнее и интереснее. Пара поражений – и ты уже изо всех сил скидываешь с себя ярмо неудачника. Травма лидера – упс, все плохо. Только «Голден Стэйт» может себе позволить выходить на паркет без первых трех опций нападения и не переживать. «Хьюстон» тоже наблюдает за происходящим свысока и спокойно готовится к выигрышу регулярки. Все остальные – а это восемь команд, включая «Сан-Антонио» – грызутся за право погонять мячик в плей-офф. Надо разобраться, кто лишний.

Железно в плей-офф

«Портленд»

Возьмите арматуру самого высокого класса, залейте ее бетоном для строительства мостов и плотин, и получится смесь, не уступающая по твердости шансам «Блейзерс» на выступление в матчах на вылет. Наряду с «Рокетс», «Ютой» и «Торонто» это самая термоядерная команда лиги. Только 42 очка Джеймса Хардена прервали 13-матчевую победную серию Дэмиена Лилларда и его компаньонов, которые никому не отдадут третью строчку.

Таланты Си-Джея Макколлума и Лилларда, заявившего, что он никогда не играл на таком уровне, как сейчас, наложены на атакующие умения Юсуфа Нуркича под кольцом, глубокую скамейку и плотных форвардов, которые умеют вот так:

Это Мо Харклесс, который с удовольствием еще и завалит врагу издали. А вечно кривой с периметра Аль-Фарук Амину научился бить трехи и лупит 1,9 за игру. Умойтесь, Рондо и Рубио, так и не прокачавшие дальний бросок как следует за все эти годы. То ли дело Лиллард: парень научился читать игру и крутит чуть меньше двоечек; лучше и чаще, чем раньше, запускает комбинации; сделал пасы с отскоком от пола фирменным знаком; великолепен на ведении и не забывает забивать. Как верно написал авторитетный Зак Лоу, по статистике Лиллард все тот же, но в действительности это мастер кардинально другого порядка.

Механизм смазан фантастической тренерской работой штаба Терри Стоттса. Вообще все игроки знают, куда бежать, когда лучше стоять в углу, а когда войти в краску – у команды целое море комбинаций и вариантов. Коуч превосходно ротирует состав, часто предоставляя ранний отдых Нуркичу или Макколуму – они выскакивают на паркет в начале второй четверти, когда отдыхает Лиллард.

В общем, хотите посмотреть качественный баскетбол – врубайте «Портленд». Третье место в конфе, броня.

«Юта»

Руди Гобер вернулся 19 января, и джаз заиграл так, что Джону Колтрейну стало тепло на том свете. Вот почему француз стоит 100 миллионов: с момента его возвращения за 26 матчей «Юта» только семь раз пропустила больше сотни, и лишь три встречи из этих семи проиграла. Команда выдала уже две суперсерии: из 11 побед подряд и из девяти. Джей Краудер, гнивший под игом Леброна, должно быть, радуется как ребенок – его обменяли к дядькам, с которыми можно играть в баскетбол и быть полезным. Сочетание Рубио – Митчелл – Инглз – Краудер – Гобер просто убивает НБА защитой: только 76 пропущенных очков на 100 владений.

Донован Митчелл заберет приз лучшему новичку. Бен Симмонс, конечно, хорош, но Донни – это фурор. В «Джаз» все здоровы, уже перевернули конченный, казалось, сезон на 180 по транспортиру и готовы доставлять соперникам неприятности в плей-офф. Теперь все дело в календаре.

Пока что команда на восьмом месте, но она точно будет выше. До четвертой позиции жалкие две победы, а в оставшихся 11 встречах «Юта» должна выигрывать минимум шесть раз: в матчах с «Далласом», «Мемфисом», «Миннесотой», «Лейкерс» (дважды) и «Клипперс». А еще будут домашние игры с парализованным травмами «Бостоном» 28 марта и не нуждающимся ни в чем «Голден Стэйт» 10 апреля – «воины» точно не будут пыхтеть в последней игре регулярки. Сошедшая с ума команда Куина Снайдера будет очень близка к отметке в 50 побед и целит на четвертое место в конференции.

Борются до последнего

«Сан-Антонио»

Приключения «Спёрс» – одна из самых интересных тем финиша регулярного чемпионата. Техасская тайна с Каваем Ленардом, перевод Тони Паркера в запас, 11 поражений в 14 матчах с 1 февраля по 12 марта – и вот Грегг Попович бьется за место под желтой звездой. Но Поп есть Поп: в такой ситуации каждый матч важен, а он играет дублерами во встрече с «Хьюстоном», поняв, что у стартеров не идет. Он говорит, что удивится, если Кавай выйдет на паркет в сезоне, и тут же появляется новость, что форвард готовится к возвращению. А потом команда побеждает в четырех матчах подряд – тогда, когда надо. Похоже, маэстро Грегг ловко подготовил парней к самому важному отрезку сезона.

«Шпоры» безумно хороши дома, где проведут шесть из 11 заключительных матчей. В Сан-Антонио переживать могут даже непростые «Юта», «Хьюстон» и «Портленд». А выезды у Поповича довольно лайтовые: «Милуоки», «Вашингтон», два «Лос-Анджелеса» и «Нью-Орлеан» в последней игре сезона. Семь-восемь побед команда должна забирать и спокойно пролезать куда надо. В первом раунде нужно избежать «Голден Стэйт», так что главный тренер «Спёрс» еще поиграется. Поп может выбрать даже восьмое место и «Хьюстон» – это в его стиле.

«Оклахома-Сити» и все остальные

«ОКС» – это даже интереснее «САС». Еще несколько дней назад положение «Тандер» выглядело менее прочным. Но провалы «Денвера» в играх с «Мемфисом» и «Майами» и неоднозначный успех «грома» в Канаде подкорректировали действительность. Теперь за участие в плей-офф Расселл Уэстбрук может не беспокоиться. Но не все так просто.

Команда, которая влетает «Гриззлис», проигравшим до того 19 встреч кряду, просто не заслуживает выхода в плей-офф. «Денвер» ужасающе много пропускает и ближайшие пять встреч проведет в гостях: у команды семиматчевое выездное турне, которое закончится в Оклахоме – это будет важнейший матч. Расселл очень любит ребятишек с поганой защитой, хотя там у гостей есть определенный шанс. «Наггетс» умеют проигрывать кому угодно, и перспектив у них маловато – разве что поможет «Миннесота», но это вряд ли.

Больше всего матчей осталось у «Клипперс» – целых 12. Но там тоже гостевое турне с заездом в Индиану и Торонто, матчи с «Портлендом», «Сан-Антонио», «Ютой», «Пеликанс». Калифорнийцам можно смело отдать только пять побед, чего явно недостаточно.

Получается, что у «ОКС» проблем нет: два неудачника практически очевидны. Но мулька – во все том же календаре, который у «Тандер» самый жесткий из всех. Уэстбрук поедет в гости к «Новому Орлеану», «Спёрс», «Хьюстону» и «Майами». Дома у «Оклахома-Сити» все тот же «Хит», «Портленд», который выиграл все три предыдущих матча у «грома», «Денвер» (еще не сдался) и «Голден Стэйт» (опасно). И только 11 апреля с «Мемфисом» все понятно.

Гарантий маловато. «Пеликаны» выиграли у «Тандер» две встречи из двух, «Майами» – соперник неприятный, и есть риск обменяться победами. «Шпоры» на ходу и ждут Ленарда, «Хьюстон» набросает средненькой защите «Оклахомы» уйму очков, особенно дома. В общем, железно засчитать стоит только две победы – над «Хит» и «Мемфисом». Остальные семь матчей – война. Можно было бы автоматом поставить на успех и в игре с «Наггетс», но есть проблема: это будет второй матч за два дня – сразу после техасской резней со «Спёрс».

Неужели «Тандер» не выйдет в плей-офф? И все-таки вряд ли, хотя облажаться может вообще любой. Команда Билли Донована недавно выиграла шесть матчей кряду, здорово проявив себя в битве с «Торонто». Судьи покидали стадион под охраной полиции, но все равно – «ОКС» доехала до решающих секунд в игре с одной из сильнейших команд лиги, а затем по случайности не увезла победу из Бостона. К тому же есть запас прочности из четырех побед. Но очень высок риск упасть на шестое или седьмое место – а это игра в первом раунде с «Уорриорс» или «Трэйл Блейзерс», что практически гарантирует вылет. С полунулевой скамейкой запасных там делать нечего. Вылет в четвертьфинале конференции – это аналогичный прошлогоднему результат. А если без Кармело Энтони и Пола Джорджа все то же самое, то зачем платить больше?

Летом контракт Джорджа истекает – захочет ли он оставаться в команде, которая с ним, Кармело и Уэстбруком не может рассчитывать на победу в серии? А так ли он хочет играть с Расселлом? Очень много вопросов, гораздо меньше ответов. И для начала в плей-офф еще нужно пролезть.

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«Торонто» в финале – это реально. Они проиграли какие-то 2 матча за 1,5 месяца

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