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Леброн Джеймс оформил дабл-дабл, заквасил 17 ассистов без потерь и установил рекорд

Леброн оформил дабл-дабл, заквасил 17 ассистов без потерь и установил рекорд
Eurosport

1 час назад

Такого в истории НБА еще не было.

Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс набрал 35 очков и сделал 17 передач в матче регулярного чемпионата НБА-2017/18 против «Торонто».

При этом Леброн не совершил ни одной потери – первый случай в истории Лиги.

  • «Кавальерс» победили со счетом 132:129 и занимают третье место на Востоке.
  • «Рэпторс», несмотря на поражение, продолжают лидировать в Восточной конференции с балансом побед и поражений 53-19.

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