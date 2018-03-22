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Леброн Джеймс оформил дабл-дабл, заквасил 17 ассистов без потерь и установил рекорд
Такого в истории НБА еще не было.
Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс набрал 35 очков и сделал 17 передач в матче регулярного чемпионата НБА-2017/18 против «Торонто».
При этом Леброн не совершил ни одной потери – первый случай в истории Лиги.
- «Кавальерс» победили со счетом 132:129 и занимают третье место на Востоке.
- «Рэпторс», несмотря на поражение, продолжают лидировать в Восточной конференции с балансом побед и поражений 53-19.
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