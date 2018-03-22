Леброн Джеймс оформил дабл-дабл, заквасил 17 ассистов без потерь и установил рекорд

Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс набрал 35 очков и сделал 17 передач в матче регулярного чемпионата НБА-2017/18 против «Торонто».

При этом Леброн не совершил ни одной потери – первый случай в истории Лиги.

«Кавальерс» победили со счетом 132:129 и занимают третье место на Востоке.

«Рэпторс», несмотря на поражение, продолжают лидировать в Восточной конференции с балансом побед и поражений 53-19.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube