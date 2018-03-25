Это танк? Это самосвал? Это бизон? Нет, это Леброн Джеймс всадил сверху и смял всех

В самой концовке первой четверти матча регулярки НБА-2017/18 между «Кливлендом» и «Бруклином» Леброн Джеймс совершил эффектный данк через двух соперников.

Король ворвался в трехсекундную зону, взлетел на площадкой и, не заметив защитников, робко пытавшихся доказать Леброну, что люди не летают, исполнил шикарный бросок сверху.

Леброн был близок к трипл-даблу, но его итоговых 37 очков и десяти передач хватило «Кливленду», чтобы победить «Бруклин» – 121:114.

Джеймс достиг рубежа в 2000 очков в текущем сезоне.

«Кливленд» – третий на Востоке с балансом побед и поражений 44-29. «Бруклин» тоже третий на Востоке. Но с конца. Его баланс – 23-51.

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