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Лидер «Кливленда» Леброн Джеймс тратит 1,5 миллиона долларов ежегодно на поддержание тела

Леброн тратит 1,5 миллиона долларов ежегодно на поддержание тела
Eurosport

32 мин. назад

Секрет короля раскрыт.

Фанаты НБА недоумевали, как лидер «Кливленда» Леброн Джеймс в 33 года поддерживает игру на космическом уровне. И вот баскетболиста сдал с потрохами его близкий друг и партнер по бизнесу Мэверик Картер.

Как сообщил Картер, Леброн тратит 1,5 миллиона долларов в года на поддержание тела. Баскетболист прибегает к криотерапии, гипербарическим камерам, прессотерапии NormaTec, персональным процедурам с жидким азотом и другим мероприятиям, которые поддерживают его форму и помогают восстанавливаться.

Джеймс пользуется услугами целого штаба профессионалов, куда входят повара, массажисты, тренеры и биомеханики, передает The Score.

  • Леброн – трехкратный чемпион НБА, четырехкратный MVP лиги.

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