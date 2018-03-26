Лидер «Кливленда» Леброн Джеймс тратит 1,5 миллиона долларов ежегодно на поддержание тела

Фанаты НБА недоумевали, как лидер «Кливленда» Леброн Джеймс в 33 года поддерживает игру на космическом уровне. И вот баскетболиста сдал с потрохами его близкий друг и партнер по бизнесу Мэверик Картер.

Как сообщил Картер, Леброн тратит 1,5 миллиона долларов в года на поддержание тела. Баскетболист прибегает к криотерапии, гипербарическим камерам, прессотерапии NormaTec, персональным процедурам с жидким азотом и другим мероприятиям, которые поддерживают его форму и помогают восстанавливаться.

Джеймс пользуется услугами целого штаба профессионалов, куда входят повара, массажисты, тренеры и биомеханики, передает The Score.

Леброн – трехкратный чемпион НБА, четырехкратный MVP лиги.

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