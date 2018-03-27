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Трехочковый Уокера затащил «Нью-Йорк» в овертайм, в котором «Шарлотт» раздолбал соперника

Трехочковый Уокера затащил «Нью-Йорк» в овертайм, в котором «Шарлотт» раздолбал соперника
Eurosport

55 мин. назад

Кемба – настоящий монстр.

Разыгрывающий «Шарлотт» Кемба Уокер перевел в овертайм игру против «Нью-Йорка», забросив трехочковый за 20 секунд до конца.

Уокер сделал счет 117:117, после чего «Шарлотт» одержал победу в дополнительной пятиминутке – 137:128.

  • Кемба в принес команде 31 очко и 7 передач.
  • Всего на счету Уокера 72 игры в сезоне НБА-2017/18, где он в среднем набирает по 22,9 очков за матч.
  • «Шарлотт» занимает 10 место в Восточной конференции, «Нью-Йорк» – 11.

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