Романтичный фанат «Филадельфии» позвал девушку замуж во время конкурса бросков в перерыве матча

В паузе матча регулярного чемпионата НБА «Филадельфия» – «Денвер» фанат «Сиксерс» сделал любимой предложение.

У девушки было 60 секунд, чтобы попасть мячом в кольцо – пока она сосредоточилась на бросках, парень присел на колено и ожидал точного двухочкового от любимой. Когда мячик заскочил в кольцо, предложение состоялось и было принято.

«Филадельфия» порвала «Денвер» со счетом – 123:104.

«Сиксерс» идут на четвертом месте в Восточной конференции при 43 победах и 30 поражениях, «Денвер» – на девятом в Западной (40 побед и 34 поражения).

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