Eurosport
Милош Теодосич включил автопилот и оставил в дураках защитников пасом не глядя
Армейская выправка в действии.
Матч регулярного чемпионата НБА между «Милуоки» и «Клипперс» украсил шикарный пас разыгрывающего калифорнийцев Милоша Теодосича на Деандре Джордана.
В конце второй четверти Милош оставил в дураках двух защитников «Бакс» пасом не глядя в трехсекундную зону, где Джордан забил легкие два очка сверху.
- 13 очков Теодосича помогли «Лос-Анджелесу» победить со счетом 105:98.
- Серб выступал за ЦСКА с 2011 по 2017 год.
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