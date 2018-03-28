Милош Теодосич включил автопилот и оставил в дураках защитников пасом не глядя

Матч регулярного чемпионата НБА между «Милуоки» и «Клипперс» украсил шикарный пас разыгрывающего калифорнийцев Милоша Теодосича на Деандре Джордана.

В конце второй четверти Милош оставил в дураках двух защитников «Бакс» пасом не глядя в трехсекундную зону, где Джордан забил легкие два очка сверху.

13 очков Теодосича помогли «Лос-Анджелесу» победить со счетом 105:98.

Серб выступал за ЦСКА с 2011 по 2017 год.

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