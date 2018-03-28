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Милош Теодосич включил автопилот и оставил в дураках защитников пасом не глядя

Теодосич включил автопилот и оставил в дураках защитников пасом не глядя
Eurosport

1 час назад

Армейская выправка в действии.

Матч регулярного чемпионата НБА между «Милуоки» и «Клипперс» украсил шикарный пас разыгрывающего калифорнийцев Милоша Теодосича на Деандре Джордана.

В конце второй четверти Милош оставил в дураках двух защитников «Бакс» пасом не глядя в трехсекундную зону, где Джордан забил легкие два очка сверху.

  • 13 очков Теодосича помогли «Лос-Анджелесу» победить со счетом 105:98.
  • Серб выступал за ЦСКА с 2011 по 2017 год.

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