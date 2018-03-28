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Дуэйн Уэйд показал Леброну, кто папа в Майами, дважды зачехлив Джеймса бомбическими блокшотами

Уэйд показал Леброну, кто папа в Майами, дважды зачехлив Джеймса бомбическими блокшотами
Eurosport

1 час назад

К такому жизнь Короля не готовила.

Защитник «Майами» Дуэйн Уэйд поставил два суперблокшота Леброну Джеймсу в матче регулярного чемпионата НБА-2017/18 против «Кливленда».

Сначала Дуэйн зачехлил Леброна в середине второй четверти.

А затем повторил трюк в конце матча.

  • Уэйд набрал 12 очков в матче, что всего на 6 меньше, чем у Леброна.
  • «Майами» разгромил «Кливленд» – 98:79.
  • Уэйд и Джеймс играли вместе за «Майами» с 2010 по 2014 год и дважды за этот период стали чемпионами НБА.

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