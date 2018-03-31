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Леброн Джеймс набрал +10 очков в 867-й игре подряд и побил рекорд Майкла Джордана

Леброн набрал +10 очков в 867-й игре подряд и побил рекорд Джордана
Eurosport

2 ч. назад

К концу карьеры король Джеймс официально будет признан величайшим баскетболистом всех времен.

«Кливленд» обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 107:102.

Самым результативным игроком встречи стал лидер «Кавальерс» Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл (27 очков + 11 передач) и установивший рекорд НБА.

Леброн набрал не меньше 10 очков в 867-м матче подряд и превзошел серию легендарного Майкла Джордана (866).

  • В последний раз Леброн не осилили планку в 10 очков 5 января 2007 года.
  • Джеймс – трехкратный чемпион НБА, четырехкратный MVP и 14-кратный участник Матчей всех звезд.

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