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Майкл Бизли божественно вколотил «Детройту» сверху, но «Никс» все равно проиграли

Бизли божественно вколотил «Детройту» сверху, но «Никс» все равно проиграли
Eurosport

1 час назад

Просто супер.

В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк» проиграл «Детройту» – 109:115.

В одном из эпизодов форвард «Никс» Майкл Бизли эффектно забил через центрового «Пистонс» Андре Драммонда.

  • Бизли стал самым результативным игроком матча (32 очка).
  • В сезоне-2017/18 Бизли провел 70 игр, набирая в среднем по 13,3 очка за матч и совершая по 5,7 подборов.
  • «Детройт» идет на 9-м месте в Восточной конференции, «Нью-Йорк» – на 11-м.

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