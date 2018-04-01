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Майкл Бизли божественно вколотил «Детройту» сверху, но «Никс» все равно проиграли
Просто супер.
В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк» проиграл «Детройту» – 109:115.
В одном из эпизодов форвард «Никс» Майкл Бизли эффектно забил через центрового «Пистонс» Андре Драммонда.
- Бизли стал самым результативным игроком матча (32 очка).
- В сезоне-2017/18 Бизли провел 70 игр, набирая в среднем по 13,3 очка за матч и совершая по 5,7 подборов.
- «Детройт» идет на 9-м месте в Восточной конференции, «Нью-Йорк» – на 11-м.
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