Джеймс Харден устроил шаманские пляски с мячом, пока не заметил, что его застукала камера

Разыгрывающий «Хьюстона» Джеймс Харден организовал небольшое шоу на разминке перед матчем с «Вашингтоном».

Борода устроил дикие пляски с мячом и без него, пока не заметил, что его показывают на видеокубе арены. Харден на секунду смутился, но после продолжил движения.

«Хьюстон» победил со счетом 120:104. Хардену не хватило одного ассиста до трипл-дабла: на его счету 38 очков, 10 подборов и 9 передач.

Харден выступает за «Рокетс» с 2012 года.

В сезоне-2017/18 НБА Харден лидирует в списке снайперов, набирая в среднем 30.6 очков за матч.

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