twitter

Джеймс Харден устроил шаманские пляски с мячом, пока не заметил, что его застукала камера

Харден устроил шаманские пляски с мячом, пока не заметил, что его застукала камера
Eurosport

58 мин. назад

Но и она его не успокоила.

Разыгрывающий «Хьюстона» Джеймс Харден организовал небольшое шоу на разминке перед матчем с «Вашингтоном».

Борода устроил дикие пляски с мячом и без него, пока не заметил, что его показывают на видеокубе арены. Харден на секунду смутился, но после продолжил движения.

  • «Хьюстон» победил со счетом 120:104. Хардену не хватило одного ассиста до трипл-дабла: на его счету 38 очков, 10 подборов и 9 передач.
  • Харден выступает за «Рокетс» с 2012 года.
  • В сезоне-2017/18 НБА Харден лидирует в списке снайперов, набирая в среднем 30.6 очков за матч.

Самый спортивный телеграм

По теме

НБА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - Василевский отразил все 33 броска «Бостона» и стал первой звездой дня в НХЛ

02:29
Популярные видео
Ронни заставит тебя визжать и хлестать себя по щекам. Ты будешь в экстазе от максимума этого гения
12 484 просмотров17 ч
Ниландер и Мэттьюз набрали по 3 очка и порвали «Баффало»
 421 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться