Деннис Смит бомбически всадил сверху с отскоком от паркета. И это не данк-контест, а официальный мат
Сам для себя сделал аллей-уп.
В матче регулярного чемпионата НБА-2017/18 между «Далласом» и «Портлендом» разгрывающий «Мэверикс» Деннис Смит забросил эффектный мяч сверху.
В конце четвертой четверти после перехвата Смит обыграл соперника и сделал чумовой данк, подбросив себе мяч с отскоком от паркета.
- Смит участвовал в конкурсе по броскам сверху в 2018-м.
- «Даллас» выиграл на своем паркете со счетом 115:109.
- Смит набрал 18 очков, сделал 8 подборов и столько же ассистов.
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