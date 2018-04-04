Деннис Смит бомбически всадил сверху с отскоком от паркета. И это не данк-контест, а официальный мат

В матче регулярного чемпионата НБА-2017/18 между «Далласом» и «Портлендом» разгрывающий «Мэверикс» Деннис Смит забросил эффектный мяч сверху.

В конце четвертой четверти после перехвата Смит обыграл соперника и сделал чумовой данк, подбросив себе мяч с отскоком от паркета.

Смит участвовал в конкурсе по броскам сверху в 2018-м.

«Даллас» выиграл на своем паркете со счетом 115:109.

Смит набрал 18 очков, сделал 8 подборов и столько же ассистов.

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