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Разыгрывающий «Бостона» Кайри Ирвинг выбыл до конца сезона из-за травмы колена
«Бостону» будет тяжело в плей-офф без одной из главных звезд.
Разыгрывающий «Бостона» Кайри Ирвинг перенес операцию на левом колене и выбыл из строя до конца сезона.
Баскетболист не восстановится даже к поздним раундам плей-офф. Ирвинг перенесет еще одну операцию 7 апреля, чтобы избавиться от последствий инфекции на месте винтов, которые поставили еще в 2015 году. Кайри вернется в строй через 4-5 месяцев, сообщает ESPN.
- В регулярном чемпионате НБА-2017/18 Ирвинг набирал в среднем 24,4 очка за матч.
- «Бостон» занимает второе место в Восточной конференции.
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