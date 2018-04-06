Чемпион НБА Ламар Одом запустит линию товаров из марихуаны

Двухкратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Ламар Одом хочет открыть линию товаров из марихуаны.

«Лечась от наркотической зависимости, я открыл для себя полезные свойства марихуаны. Поэтому хочу объединить усилия с производителем экологически чистой конопли Camp Green.

Многие друзья и бывшие одноклубники спрашивали меня, что помогло мне в процессе лечения. Так родилась идея создать собственную компанию Rich Soil Organics. Пришло время дать товары из марихуаны людям, у которых были те же проблемы, что у меня», – цитирует Одома Get News.

Rich Soil Organics будет производить концентраты, экстракты и настойки.

В октябре 2015 года Одома нашли в состоянии комы из-за передозировки наркотиков.

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