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«Голден Стэйт» снова победил «Кливленд», Стефен Карри побил рекорд финалов по точным трехочковым
«Уорриорс» близки к созданию династии.
«Голден Стэйт» взял верх над «Кливлендом» во втором матче финальной серии НБА – 122:103. Самым результативным игроком встречи стал Стефен Карри – 33 очка.
Он же установил новый рекорд финалов НБА: 9 точных трехочковых бросков. Предыдущий рекорд был установлен Рэем Алленом в 2010 году (8).
Партнер Карри Кевин Дюрэнт чуть-чуть не дотянул до дабл-дабла: 26 очков, 9 подборов, 8 ассистов. Зато дотянули игроки «Кавальерс» Леброн Джеймс (29 очков, 13 передач) и Квин Лав (22 очка, 10 подборов).
- «Уорриорс» повели в серии 2-0.
- Третья и четвертая игры пройдут в Кливленде.
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