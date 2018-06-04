«Голден Стэйт» снова победил «Кливленд», Стефен Карри побил рекорд финалов по точным трехочковым

«Голден Стэйт» взял верх над «Кливлендом» во втором матче финальной серии НБА – 122:103. Самым результативным игроком встречи стал Стефен Карри – 33 очка.

Он же установил новый рекорд финалов НБА: 9 точных трехочковых бросков. Предыдущий рекорд был установлен Рэем Алленом в 2010 году (8).

Партнер Карри Кевин Дюрэнт чуть-чуть не дотянул до дабл-дабла: 26 очков, 9 подборов, 8 ассистов. Зато дотянули игроки «Кавальерс» Леброн Джеймс (29 очков, 13 передач) и Квин Лав (22 очка, 10 подборов).

«Уорриорс» повели в серии 2-0.

Третья и четвертая игры пройдут в Кливленде.

Подписывайся на наш канал в телеграме