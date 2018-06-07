«Голден Стэйт» в третий раз подряд выиграл у «Кливленда» в финальной серии, Дюрэнт набрал 43 очка

«Кливленд» на своей площадке уступил «Голден Стэйт» в третьем матче финальной серии НБА – 102:110 (29:28, 29:24, 23:31, 21:27). Счет в серии – 3-0 в пользу «Голден Стэйт».

Нападающий «Уорриорс» Кевин Дюрэнт стал самым результативным игроком матча – он оформил дабл-дабл из 43 очков и 13 подборов. Лидер «Кливленда» Леброн Джеймс набрал 33 очка, сделал 11 передач и 10 подборов.

Четвертый матч финальной серии пройдет 9 июня в Кливленде.

Команды в четвертый раз подряд играют в финале НБА. «Голден Стэйт» выигрывал турнир в 2015 и 2017 годах, «Кливленд» – в 2016 году.

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